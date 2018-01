Postos de trabalho cresceram 3,39% O Ministério do Trabalho divulgou dados sobre o desemprego no País. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no acumulado do ano, foram gerados 695.954 postos de trabalho. Isso representa um aumento de 3,39% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos últimos 12 meses, o aumento do nível de emprego foi de 2,29%, com um total de 474.515 novos postos de trabalho. No mês passado, foram criados 105.842 postos de trabalho com carteira assinada, o que representa um crescimento de 0,5%, em relação ao mês anterior. O Ministério atribui este resultado favorável à melhora do contexto macroeconômico do País.