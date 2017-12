Postos do INSS: evite quinta e sexta Os segurados devem evitar ir às agências e aos postos do INSS nestas quinta e sexta-feiras. O apelo é do próprio ministro da Previdência e Assistência Social, Waldeck Ornélas. Segundo o ministro, as agências e postos funcionarão parcialmente nestes dois dias para troca do sistema de informática. "Com a concessão de benefícios por meio dos terminais eletrônicos instalados nos postos e agências, estamos adotando equipamentos de infomática muito mais potentes do que os atualmente em operação." Por isso, de acordo com Ornélas, todas as unidades do INSS estarão prestando serviços de orientação apenas na quinta e sexta-feira. Ornélas esteve ontem em São Paulo, para visitar e verificar o Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (Sabi), na agência da Água Branca. O Sabi permite controlar todo o processo de concessão desses benefícios, como auxílio-doença e auxílio-acidente, desde a entrada do requerimento até o encaminhando de recursos pelos segurados, no caso de indeferimento do pedido.