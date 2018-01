Postos já ficam sem álcool em Sorocaba Começou a faltar álcool na quinta-feira nos postos de Sorocaba. No posto General, na Avenida General Carneiro, próximo do centro, as bombas desse combustível zeraram por volta das 9 horas. A gerência informou que desde de quinta-feira esperava a entrega de uma compra, o que não aconteceu. O estabelecimento tem bandeira branca. O posto Martinho, sem bandeira, estava sem álcool em uma das bombas. O produto deveria ter chegado de manhã. Houve atraso também nas entregas de álcool e gasolina no posto Candeias, de bandeira Shell, mas a situação se normalizou no final da tarde. Os donos dos postos que receberam álcool hidratado espantaram-se com a fatura. O produto, que nas últimas compras chegou com preços entre R$ 1,45 e R$ 1,52, ontem já custava entre R$ 1,60 e R$ 1,65. Considerando o custo mínimo do serviço de R$ 0,20, as bombas estavam sendo mudadas para cobrar entre R$ 1,80 e R$ 1,85 do consumidor. Ágio A presidente regional do Sindicato do Comércio de Derivados de Petróleo (Sincopetro), Ivanilde Vieira, que havia denunciado a falta de álcool, não tinha conseguido até a tarde de quinta-feira abastecer seu posto. O estoque acaba na quinta. "Prefiro dizer ao consumidor que não tem álcool do que comprar no paralelo." Segundo ela, as distribuidoras estão culpando as usinas pela falta do produto. "O que elas dizem é que as usinas estão impondo condições de preços que caracterizam o ágio." Ivanilde considerou absurdos os aumentos "quase diários" no preço do álcool. "Tem gente sem escrúpulos lidando com esse mercado e, por outro lado, o governo não tem credibilidade", criticou. Um porta-voz das usinas disse que os preços do álcool são estabelecidos pelo mercado, de forma transparente, e que as operações de venda estão normais.