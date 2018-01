Postos no interior confirmam subida do álcool Postos em cidades do interior de São Paulo aumentaram em até 10% o preço do álcool hidratado nas bombas. Os aumentos foram constatados em Araçatuba e São José do Rio Preto, duas das principais regiões produtoras de álcool do País. Nas duas regiões foram registrados casos de postos que ficaram sem álcool depois de segurar os reajustes e não tiveram como se abastecer porque as distribuidoras reduziram o volume de entrega no Carnaval. Em Rio Preto, o álcool já havia subido cerca de 15% entre quarta e segunda-feira, mas ontem (terça-feira) alguns postos já anteciparam o reajuste previsto para ser praticado a partir de hoje (quarta-feira). O preço do álcool, praticado em torno de R$ 1,70 em média na segunda-feira, subiu para R$ 1,85. Porém, o aumento poderá ser ainda maior a partir desta quarta-feira, quando o litro poderá chegar a R$ 1,90 nas bombas. O reajuste foi antecipado pelos postos que aproveitaram para lucrar com o movimento do fim de Carnaval. A justificativa para o aumento de preço foi o racionamento de entrega de álcool por algumas distribuidoras que atendem a região e o repasse que elas fizeram da alta de 7,5% praticada nas usinas na semana passada, informou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro). De acordo com o presidente regional Sincopetro, Roberto Uehara, os 500 postos de combustíveis da região deverão a partir desta quarta-feira reajustar em 10% o preço do álcool hidratado e em cerca de 5% o preço da gasolina por conta da redução da mistura de álcool anidro de 25% para 20%. Em Araçatuba, o preço do álcool é um dos mais caro do País e poderá atingir até R$ 2,00 com elevação prevista para esta quarta-feira. Nesta terça-feira, alguns postos reajustaram o preço de R$ 1,72 para R$ 1,89 o litro. De acordo com o presidente do Sincopetro em Araçatuba. Edson Ferreira Batista, a região ainda não sentiu na prática o desabastecimento, mas alguns revendedores reclamaram que as distribuidoras racionaram a entrega de álcool na semana passada. Segundo ele, o preço da gasolina deverá subir cerca de 5% a partir desta quarta-feira com a entrada em vigor da medida que reduz a mistura de álcool anidro.