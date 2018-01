Postos podem ser obrigados a divulgar carga tributária A obrigatoriedade de informar aos consumidores a carga tributária que incide sobre cada litro da gasolina pode virar lei. Esse projeto, que impõe aos donos de postos exporem em local visível aos clientes os valores dos impostos e das contribuições embutidas sobre os combustíveis, tramita no Congresso Nacional, sob Projeto de Lei 7454/06. Segundo a autora da proposta, deputada Rose de Freitas (PMDB/ES), o consumidor tem o direito de saber quanto paga de imposto na hora da compra. "No caso da gasolina, os tributos chegam a representar mais da metade de seu valor final", destaca a deputada, ressaltando que o acesso a informações dessa natureza amplia o exercício da cidadania. A proposta segue em conjunto com o PL 3488/97, que inclui no Código de Defesa do Consumidor a obrigatoriedade de informar a composição básica dos custos de produtos e serviços. O Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo (Sincopetro) apóia o projeto, para que se tenha mais visibilidade do preço. O presidente do sindicato, José Alberto Gouveia, entende que a medida pode ajudar o consumidor. "Eu acho que a informação é sempre válida. O consumidor precisa ter a noção do que paga. Saber efetivamente qual é o tamanho da mordida que o governo dá", explica. Segundo ele, a execução do projeto contribuiria para que o consumidor percebesse a alta carga tributária que incide sobre a cadeia produtiva dos combustíveis. Gouveia lembrou que os consumidores acreditam que são os donos dos postos que mais lucram com os altos valores. O diretor-técnico da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis), Aldo Guarda, salienta que em diversas ocasiões, nas principais capitais brasileiras, os representantes da cadeia produtiva fizeram campanhas informando a população sobre os impostos que incidem sobre os combustíveis. "É fundamental que o consumidor conheça o valor do produto, quanto representa de imposto e quais são as margens da revenda e da distribuidora." Em São Paulo, o custo da distribuição da gasolina comum está em de R$ 2,02, segundo informações da Fecombustíveis. Deste total, o consumidor paga R$ 0,62 em ICMS (imposto estadual) e R$ 0,41 de PIS/COFINS e CIDE (impostos federais). O preço de pauta, valor utilizado pelas secretarias estaduais da fazenda para calcular o ICMS cobrado sobre a gasolina, em São Paulo, é R$ 2,48.