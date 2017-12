Postos Poupatempo não funcionam na próxima segunda Os Postos Poupatempo da Capital (Sé, Alfredo Issa/Luz, Santo Amaro e Itaquera), da Região Metropolitana (Guarulhos e São Bernardo do Campo) e do Interior (Campinas e São José dos Campos) não funcionarão na próxima segunda-feira, 27 de outubro, ponto facultativo em comemoração do Dia do Servidor Público (transferido do dia 28 para 27, pelo Decreto nº 48.168, de 21 de outubro de 2003). Na terça-feira, dia 28, os Postos Poupatempo voltam a funcionar em horário normal: de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, e aos sábados, das 7 às 13 horas (exceto o Poupatempo São José dos Campos, que atende das 9 às 21 horas, de segunda a sexta, e das 9 às 15 horas aos sábados). Disque Poupatempo No dia 27 de outubro, segunda-feira, o Disque Poupatempo 0800 772 36 33 (ligação gratuita) atenderá normalmente. O Disque Poupatempo funciona de segunda a sexta-feira, das 6 às 22 horas, e aos sábados, das 6 às 17 horas.