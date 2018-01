Postos pretendem lançar cartão de crédito Os postos de gasolina deverão lançar no ano que vem um cartão de crédito para abastecimento de veículos. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo de São Paulo (Sincopetro-SP), José Alberto de Paiva Gouveia, informa que a idéia faz parte de um projeto que o sindicato desenvolve em sociedade com a Federação das Associações Comerciais e dos sindicatos do setor em todo o país. Os primeiros cartões deverão ser lançados em postos de gasolina de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. O presidente do Sincopetro-SP destaca que o cartão de crédito para abastecimento tem o objetivo de combater as taxas de administração cobradas pelas operadoras de cartão atualmente. "Os postos pagam de 3% a 6% de taxas de administração as operadoras de cartão de crédito. O prazo de ressarcimento é de 30 dias", afirma Gouveia. O presidente do Sincopetro-SP explica que o novo cartão, além de representar uma queda nas taxas de administração e prazo de ressarcimento das vendas, vai servir como produto para promoções em postos. "O consumidor poderá ter descontos com a utilização do cartão para abastecimento, troca de óleo e lavagem do veículo", avisa Gouveia. As transações com cartão de crédito representam cerca de 38% do total de vendas nos postos de gasolina.