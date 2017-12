Postos remarcam seus preços acima do esperado O aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel, anunciado nesta quinta pela Petrobrás, foi a deixa para revendedores remarcarem preços acima do esperado pelo mercado e pela própria estatal. Em um estabelecimento da bandeira BR, marca da própria companhia, o reajuste na bomba foi de R$ 0,10 em ambos os combustíveis, bem acima da estimativa em torno de R$ 0,03 para o litro da gasolina e de R$ 0,06 para o diesel. O repasse, porém, ainda não é generalizado. A Federação Nacional dos Revendedores de Combustíveis (Fecombustíveis) rechaçou a decisão isolada de postos que repassaram para os preços da gasolina e do diesel reajustes acima dos R$ 0,03 e R$ 0,06 previstos. Para o presidente da federação, Luiz Gil Siuffo, não há motivos para que este índice seja maior. "Não vejo motivos, senão uma decisão isolada de um posto, que deve ter motivos particulares para isso", afirmou o presidente da Federação.