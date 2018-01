Postos repassarão ao consumidor reajuste integral A redução na mistura de álcool anidro na gasolina de 25% para 20%, que começa a vigorar a partir de amanhã, não deverá impedir novos reajustes na gasolina até o mês de abril, quando tem início a safra de cana-de-açúcar na região Centro-Sul. A previsão é de que as distribuidoras continuem a repassar para gasolina o aumento no preço do álcool pago ao produtor. Este procedimento é adotado regularmente, mas como são repasses muito pequenos - de décimos de centavos -, na maior das vezes não são notados pelos consumidores. Segundo o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), o preço da gasolina estará R$ 0,12 mais caro na bomba de combustível a partir de amanhã, o que representa um reajuste de 5% no preço atual. O aumento é reflexo da redução da mistura e também da alta de 26% registrada no valor do álcool anidro pago ao produtor em todo o mês de janeiro. A Federeração Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes (Fecombustíveis) confirmou que o repasse do preço será mesmo feito amanhã. O presidente da Federação, Luiz Gil Siuffo Pereira disse que cada aumento de 10% no preço final ao consumidor representa uma retração de 1% no consumo. Como a produção da região Centro-Sul está na entrassafra, a previsão é de um aumento significativo nos próximos dois meses. Pelos dados da BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), a cotação do álcool anidro está em R$ 1,195 na projeção para março. Agora o produto é cotado a R$ 1,009, no mercado à vista. A redução da proporção do álcool na fórmula da gasolina já causaria de imediato um aumento no preço do produto, em torno de R$ 0,03, já que a gasolina, que teria elevada sua participação na fórmula, é mais cara. A disparada do preço do álcool tornou ainda mais altas as estimativas de reajuste pelas distribuidoras. A gasolina sai da refinaria em torno de R$ 1,30 por litro, sem contar o ICMS. Depois, as distribuidoras adicionam o anidro e compõem o preço final. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidadde de São Paulo (Cepea), o litro do álcool anidro, que custava R$ 0,79 em dezembro, saltou para R$ 1,195 esta semana. A intensa alta no preço do produto foi provocada pela redução da oferta de álcool na safra encerrada em novembro. O produtor optou por destinar maior parte da cana à produção de açúcar, que estava valorizado no mercado internacional e ganhou maior impulso com a desvalorização cambial. O álcool hidratado - usado como combustível isolado - também deve registrar nova alta a partir de hoje. Segundo o Sindicom, o litro de hidratado estará R$ 0,25 em média mais caro a partir de hoje. Segundo dados a Agência Nacional do Petóleo (ANP), este combustível subiu 3,37% desde o início de janeiro na bomba. O preço pago ao produtor teve alta maior. Segundo pesquisa semanal divulgada pelo Cepea, o reajuste foi de 23%, daí o repasse divulgado pelas distribuidoras.