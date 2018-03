Postos repassarão aumento integralmente, diz Sincopetro Os postos de combustíveis repassarão o reajuste dos preços da gasolina integralmente, segundo a avaliação do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), José Alberto Paiva Gouveia. Ontem, a estatal anunciou que a partir de hoje as refinarias teriam seus preços elevados em 10,8% e que, nas bombas, o reajuste seria de 4,5%. "O governo não tem vara de condão na mão para saber de quanto será o reajuste na bomba porque o mercado é livre", argumentou. Segundo ele, sua posição não seria terrorista porque ele leva em consideração que os repasses possam ficar até mesmo abaixo do porcentual divulgado pelo governo. "Mas não tenho a menor dúvida de que o repasse será total", afirmou. De acordo com o presidente da Sincopetro, os proprietários de postos não teriam como "segurar os preços" porque precisam formar capital de giro. Concorrência Gouveia admitiu que nas primeiras semanas após anúncios de elevação de preços a tendência é que o repasse seja mais agressivo. "A primeira semana é de adaptação do mercado, depois a concorrência pesa mais sobre a composição dos preços", disse. Ele também disse que acredita que o consumo não deverá ser reduzido em função dessa elevação porque, segundo o presidente da Sincopetro, atualmente os carros são usados mais para o trabalho. "Ninguém usa mais o carro para passear", afirmou. Novos aumentos O presidente do Sincopetro afirmou ainda temer que novos reajustes venham a ser anunciados pelo governo. "Há especialistas afirmando que a defasagem de preços interna ante os internacionais é de 30%, o que nos faz pensar que mais 20% de aumento possa vir por aí", calculou. O Sincopetro congrega aproximadamente 7 mil postos de serviços no Estado.