Potências européias querem transparência sobre riscos de bancos Líderes das quatro maiores economias da Europa pediram nesta terça-feira por uma cooperação econômica mais estreita e para que bancos sejam mais transparentes sobre o risco, acrescentando que mais regulamentos serão necessários se instituições financeiras não consentirem com o pedido. Os líderes da Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália e a Comissão Européia demonstraram unidade para tranquilizar os nervosos mercados e respaldar a confiança à medida que a economia global mostra sinais de desaceleração. Mas o comunicado conjunto divulgado após o encontro das potências em Londres teve poucas medidas para acalmar os mercado. "A economia global passou por um período de crescimento estável e sustentado. Entretanto, a recente turbulência nos mercados financeiros aumentou os riscos para 2008", relatou o comunicado conjunto. As potências pediram melhores informações sobre classificação de crédito e por melhor compreensão --e notícias-- da exposição de bancos após a crise global de crédito. Embora estejam ansiosos para mostrar que podem lidar com uma desaceleração econômica global, o alcance da ação dos governos é limitado. A alta dos preços de energia e de alimentos significa que o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra terão dificuldade em cortar a taxa básica de juro tão agressivamente quanto o Federal Reserve. Além disso, um enorme impulso fiscal como o pacote de estímulo de 146 bilhões de dólares aprovado pela Câmara dos Deputados dos EUA nesta terça-feira, não deve ter aprovação na Europa, onde as finanças públicas já estão apertadas. (Reportagem adicional de Kate Kelland, Giselda Vagnoni, Adrian Croft e Sumeet Desai em Londres, Brian Love em Paris, Matthias Sobolewski, Erik Kirschbaum em Berlim, e Jan Strupczewski em Bruxelas)