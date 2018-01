Poupança ainda é a aplicação menos indicada A caderneta de poupança continua sendo o investimento menos indicado neste novo milênio. Especialistas compartilham da opinião de que alocar o dinheiro em um fundo é mais interessante, pois, dessa forma, é possível acumular ganhos mais expressivos, independentemente do valor disponível para investir. De acordo com o consultor e matemático, José Dutra Veira Sobrinho, a tendência é de que a caderneta continue apresentando pouca rentabilidade em 2001, em torno de 0,6% ao mês. A caderneta fechou o ano com rendimento de 8,39%. Enquanto isso, os fundos de renda fixa ficaram com rentabilidade acumulada em 13,76% e, os DIs, em 13,56%. O matemático diz ainda que a isenção da CPMF não é um fator relevante para investir na caderneta. Isso porque quem oferece a isenção é a instituição financeira como forma de captar mais recursos. Sendo assim, a qualquer momento o poupador pode perder esse benefício, afirma. Na sua opinião, quem quer segurança pode aplicar o capital com tranqüilidade em fundos DI, que acompanham as taxas de juros.