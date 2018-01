Poupança atrai investidor em 2002, mas ganho é baixo As novas regras para os fundos de investimento, que provocaram fortes saques nas carteiras, levaram os investidores para outras formas de aplicação. Nas cadernetas de poupança, por exemplo, os depósitos intensificaram-se justamente nos momentos de resgates expressivos nos fundos. De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), isso aconteceu, principalmente, nos meses de junho, julho e agosto, quando os depósitos em poupança foram de R$ 6,057 bilhões, R$ 4,946 bilhões e R$ 4,886 bilhões. Os fundos de investimento registraram saques de R$ 21,624 bilhões, R$ 18,320 bilhões e R$ 10,915 bilhões, respectivamente, nesses meses. A diretora do Instituto Brasileiro de Certificação de Planejadores Financeiros, Márcia Dessen, destaca que os investidores que fizeram essa troca pagaram um preço muito elevado para ter essa ?sensação de segurança?. ?Isso significa ganho menor, perda de rentabilidade?, afirma. Para se ter uma idéia, no acumulado do ano, até o dia 19 de dezembro, a caderneta de poupança acumula um rendimento de 8,83%. Já os fundos DI registraram ganho nominal de 16,63% no mesmo período. ?O investidor que migrou para a poupança deve reavaliar se não é hora de voltar para um fundo de investimento pós-fixado. Já há produtos no mercado com baixíssima oscilação, em função dos papéis de curto prazo que compõem as carteiras. Mas só vale a pena para quem entendeu os motivos e as conseqüência da marcação a mercado, para que esteja preparado, caso haja um novo período de oscilação forte?, afirma Márcia Dessen.