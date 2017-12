Poupança capta R$ 188,054 milhões em fevereiro As contas de caderneta de poupança tiveram em fevereiro uma captação líquida positiva de R$ 188,054 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central (BC). O resultado veio bem melhor que o observado em janeiro, quando a caderneta de poupança teve uma perda líquida de aplicações de R$ 1,880 bilhão. Durante todo o mês passado, o total de recursos depositados em poupança ficou em R$ 55,006 bilhões. Os saques, por sua vez, somaram o equivalente a R$ 54,818 bilhões. Em janeiro, o valor total dos depósitos tinha sido de R$ 61,336 bilhões e os resgates de aplicações em poupança ficaram em R$ 63,217 bilhões. O aumento dos valores pode ser explicado pelo fato de fevereiro ter menos dias úteis que janeiro. Rendimento Os rendimentos creditados nas contas de poupança no mês passado alcançaram a marca dos R$ 1,020 bilhão. O valor, entretanto, é inferior ao R$ 1,137 bilhão creditado em janeiro. Com isso, o estoque total das aplicações em poupança aumentou no mês passado dos R$ 167,991 bilhões de janeiro para R$ 169,199 bilhões. Em fevereiro do ano passado, o saldo das aplicações em poupança estava em R$ 158,881 bilhões.