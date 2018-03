Poupança capta R$ 5,263 bi em 10 dias de dezembro

No último dia 10, o saldo de todas as cadernetas de poupança no sistema financeiro era de R$ 314,349 bilhões. A título de comparação, o saldo era de R$ 270,441 bilhões no último dia de dezembro de 2008. Ao longo de 2009, o saldo cresceu consecutivamente mês a mês, apesar da possibilidade de tributação para contas com saldo a partir de R$ 50 mil, apresentada pelo governo Lula, mas que continua engavetada.

No acumulado deste ano (até o último dia 10), as cadernetas registram captação líquida de R$ 26,503 bilhões. O melhor resultado mensal foi registrado em junho, com captação líquida positiva de R$ 6,672 bilhões. O segundo melhor resultado ocorreu em novembro, quando os depósitos superam os saques em R$ 4,469 bilhões. Tradicionalmente, nos últimos dois meses do ano crescem depósitos devido ao 13º salário.