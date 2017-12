Poupança capta R$ 983 milhões em novembro As contas de caderneta de poupança tiveram, em novembro, o primeiro mês do ano de ganho líquido de recursos. Os depósitos de R$ 45,944 bilhões superaram os saques de R$ 44,960 bilhões em R$ 983,482 milhões, de acordo com números divulgados hoje pelo Banco Central (BC). Em outubro, os saques tinham superado as captações em R$ 1,087 bilhão. Os rendimentos creditados nas contas de poupança ao longo do mês passado corresponderam a R$ 1,008 bilhão. Com isso, o saldo total das aplicações em poupança subiu de R$ 137,782 bilhões, em outubro, para R$ 139,774 bilhões.