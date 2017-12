Poupança da Caixa dá mais de 3 mil prêmios No primeiro sorteio da campanha de premiação da poupança da Caixa Econômica Federal (CEF), que aconteceu no sábado passado, foram premiados 3.173 poupadores de todo o País, com R$ 1 mil cada um. O número sorteado foi 2415, de acordo com os números finais dos prêmios da Extração de Natal da Loteria Federal. A relação dos premiados pode ser encontrada na home page da instituição (veja o link abaixo). Participam dos sorteios da CEF todos os poupadores com saldo médio mensal a partir de R$ 100,00. A campanha vai distribuir mais de R$ 100 milhões em prêmios líquidos nos próximos 12 meses. O próximo sorteio acontece dia 6 de janeiro e vale somente para os 3.173 premiados na primeira fase, que devem comparecer às agências da Caixa para receber outro número. O prêmio dessa vez é maior: são 50 prêmios de R$ 20 mil e mais um de R$2 milhões. No dia 20 de janeiro, a Caixa inicia nova etapa de promoção, quando todos os poupadores com saldo médio mensal superior a R$ 100,00 em dezembro estarão concorrendo. Desde o início da promoção, o crescimento dos saldos da poupança da Caixa foi de R$ 827 milhões - R$ 407 milhões a mais que no mesmo período do ano passado - e foram abertas 442.588 novas contas corrente. A Caixa tem, atualmente, 13,7 milhões de contas de poupança.