Poupança: depósitos superam saques Em novembro, pela primeira vez em quatro meses, os depósitos e o rendimento em caderneta de poupança superaram os saques. No último dia do mês passado, o pagamento do 13º salário levou o volume de depósitos a ficar 84% superior ao do dia anterior. Com isso, o saldo líquido positivo no dia 30 de novembro chegou a R$ 541,8 milhões. Ao todo, o total de dinheiro nas contas somou R$ 40,543 bilhões enquanto os saques ficaram em R$ 40,714 bilhões. O resultado de novembro ficou positivo com a soma dos R$ 713,1 milhões de rendimentos creditados. Apesar dos resultados positivos de novembro, a captação líquida (depósitos mais rendimentos menos retiradas) do ano 2000 está negativa em R$ 1,973 bilhão. Este ano, em apenas dois meses (janeiro e junho) o resultado havia ficado positivo. O saldo das contas em caderneta de poupança do ano caiu 2,93%, passando de R$ 112,026 bilhões em janeiro para R$ 108,742 bilhões em novembro. Normalmente nos dois últimos meses do ano, com o pagamento do 13º salário, a poupança apresenta um resultado positivo. No ano passado, o resultado de novembro ficou positivo em R$ 227,6 milhões e em dezembro R$ 649,8 milhões. De acordo com o demonstrativo diário de saques e depósitos, no dia 30 o volume de depósitos chegou a R$ 2,927 bilhões, ou seja, 84% a mais que os R$ 1,584 bilhão depositados no dia 29. O último dia do mês era a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário. As retiradas também aumentaram na mesma proporção nestes dois dias, mas foram inferiores aos depósitos. O movimento da caderneta de poupança em novembro também registrou um depósito extraordinário de R$ 8,531 bilhões no dia 24, uma sexta-feira, dia em que foram pagos os R$ 7,050 bilhões referentes à privatização do Banespa. Na segunda-feira seguinte, houve uma retirada de R$ 8,904 bilhões. Segundo técnicos do Banco Central, este movimento refere-se a um artifício contábil para evitar o recolhimento do compulsório de 45% incidente sobre os depósitos à vista, enquanto os depósitos a prazo não exigem este recolhimento. Apesar do volume de recursos movimentados, eles não tiveram influência no balanço positivo do mês.