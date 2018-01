Poupança do Banespa oferece prêmios Os clientes do Banespa que aplicam em caderneta de poupança ganharam mais um atrativo: a Poupança Premiada Banespa. O programa oferece prêmios no total de R$ 2 milhões em certificados de barra de ouro para saldos de no mínimo R$ 100 e os sorteios são feitos pela loteria federal. De outubro - mês em que teve início - a janeiro do próximo ano, cinco clientes serão sorteados por mês e cada um terá direito a receber R$ 50 mil. Já ao final do programa, previsto para fevereiro, o banco premiará apenas um cliente no valor de R$ 1 milhão. Os sorteios contemplam contas de poupança novas e antigas, basta ter o valor mínimo. Os sorteios são feitos duas semanas após o fechamento do saldo, sempre no último dia de cada mês. A cada R$ 100, o cliente receberá um cupom, cujos números devem ser conferidos nos sorteios da loteria federal. Outra exigência: o saldo da poupança sempre deve ser igual ou superior ao do mês anterior. Se não cumprir com este requisito, o cliente não recebe os cupons e perde o direito de concorrer, mesmo que tenha saldo suficiente na conta. As exigências para abertura de conta são as mesmas da poupança, assim como a rentabilidade: Taxa Referencial (TR) mais 6% ao ano. Poupança programada rende mais cupons Os sorteios serão divididos em duas etapas. Na primeira, serão respeitados os números das unidades da loteria federal e, na segunda, as centenas. Os clientes contemplados no primeiro sorteio receberão uma calculadora do banco e concorrerão aos R$ 50 mil. No último sorteio do programa, previsto para 28 de fevereiro, as condições para o sorteio serão diferentes. Os clientes poderão participar com os cupons do mês anterior e também com os que acumulou durante todo o período do programa. Caso o cliente tenha poupança programada - depósito automático em conta -, terá direito a outros cinco cupons, sem contar os obtidos de acordo com o saldo na caderneta de poupança. Por exemplo, se um cliente tiver R$ 650,00 aplicados, receberá seis números pelo saldo e, por causa da poupança programada, ganhará outros cinco e concorrerá com 11 cupons. Segundo o diretor de produtos de Consumo de Captação, Vitor Chiavelli, esta premiação vinculada à poupança pretende alcançar dois resultados: aumentar a captação do banco e incentivar este tipo de aplicação aos investidores.