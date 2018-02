Poupança do BCN terá correção do Plano Verão As cadernetas de poupança abertas ou renovadas até o dia 15 janeiro de 1989 no Banco de Crédito Nacional (BCN) terão direito à correção monetária concedida pelo governo (Plano Verão). A decisão é do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) promoveu ação contra o BCN, pedindo a correção monetária referente ao mês de janeiro de 1989. O Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo reconheceu o direito dos poupadores à correção aplicada sobre depósitos em caderneta de poupança. O ministro Aldir Passarinho Junior, relator do processo no STJ, manteve o acórdão do Tribunal de Alçada Civil favorável ao pedido do IDEC, rejeitando recurso do BCN. O ministro entendeu que as contas devem ser corrigidas utilizando a Obrigação do Tesouro Nacional (OTN) atualizada pelo IPC e decidiu que, a partir do Plano Verão, as contas renovadas após 15 de janeiro de 1989 devem ser alteradas, considerando a Letra Financeira do Tesouro (artigo 17, parágrafo 1º, da Lei nº 7.730/89) cuja remuneração é definida pela variação da taxa básica de juros, a Selic (atualmente em 14,25% ao ano).