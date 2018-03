Poupança fecha 2006 com ganho de R$ 6,473 bilhões A caderneta de poupança teve em dezembro do ano passado uma captação de R$ 7,432 bilhões, de acordo com informação divulgada nesta sexta-feira pelo Banco Central (BC). Com o resultado, a poupança terminou 2006 com um ganho líquido de recursos de R$ 6,473 bilhões. Em 2005, a poupança havia tido uma perda de recursos de R$ 2,717 bilhões. O crescimento das captações ocorreu num momento em que a queda dos juros fez aumentar a atratividade dos investimentos em poupança. O resultado do último mês do ano passado superou inclusive os R$ 4,348 bilhões de dezembro de 2005. Em dezembro, os depósitos totais em poupança alcançaram a marca dos R$ 88,287 bilhões e os saques ficaram em US$ 80,855 bilhões. No mesmo mês de 2005, as novas aplicações em poupança tinham ficado em R$ 76,077 bilhões e os saques haviam somado o equivalente a R$ 71,728 bilhões. Além do ganho líquido de recursos, as cadernetas de poupança ainda tiveram em dezembro último um crédito de R$ 1,083 bilhão em rendimentos. Com isso, o saldo total das aplicações em poupança terminou o ano passado em R$ 187,935 bilhões. No final de 2005, o estoque dos investimentos em poupança estava em R$ 168,734 bilhões.