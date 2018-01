Poupança: lotéricas vão aceitar depósitos O governo federal pretende desburocratizar o setor bancário e facilitar a chegada dos serviços financeiros em regiões mais distantes. Neste sentido, o governo está com duas novidades para facilitar a vida das pessoas. A partir de hoje, 6.200 casas lotéricas de todo o Brasil vão poder abrir caderneta de poupança e conta corrente. A decisão é da Caixa Econômica Federal (CEF). E um contrato do Banco do Brasil (BB) com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos também vai permitir abertura de contas correntes, poupança, recebimento de títulos, carnês e assemelhados. O Banco do Brasil espera que o convênio com os Correios atinja 50 cidades nos próximos três meses. Em Brasília, duas agências iniciam o serviço de recebimento de títulos e carnês de forma experimental. Em seguida, o serviço será ampliado para São Paulo e gradativamente para todo o país.