Poupança: maior capitalização em dezembro A caderneta de poupança obteve, em dezembro, a maior captação líquida do ano. Descontados os saques e somando-se aos depósitos os rendimentos líquidos creditados, o resultado de dezembro foi de uma captação líquida de R$ 3,49 bilhões. Com a captação de dezembro, a poupança conseguiu reverter a tendência de perda de depósitos verificada durante o ano, fechando 2000 com uma captação positiva de R$ 1,5 bilhão. Segundo os técnicos do Banco Central, a movimentação positiva da poupança em dezembro é típica desta época, repetindo-se todo ano. A captação positiva deve-se ao 13º salário. Com dinheiro a mais no bolso, a população prefere guardá-lo na poupança, que é a forma de aplicação mais popular. Em janeiro, o bom desempenho da poupança deve se repetir, embora com menor volume de recursos. No ano passado, a poupança não pôde competir com os Fundos de Investimento Financeiros (FIFs), que apresentaram melhor rentabilidade. Por causa da concorrência dos fundos, a caderneta de poupança só conseguiu ter captação positiva nos meses de janeiro, junho, novembro e dezembro. Nos demais oito meses do ano, os saques superaram os depósitos e nem mesmo os rendimentos líquidos creditados ao saldo foi suficiente para reverter a perda.