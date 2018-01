Poupança: menor rendimento em renda fixa A caderneta oferece a menor rentabilidade na renda fixa. De janeiro a abril, ela rendeu 2,84%, um porcentual que correspondeu a apenas 49,65% do rendimento do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), uma referência de ganhos na renda fixa. No período, o CDI foi de 5,72%. Compare com o rendimento de outras aplicações de renda fixa: Investimento Rendimento (janeiro a abril) Porcentagem do CDI Fundo DI 4,50% 78,67% CDB prefixado - R$ 5 mil 3,69% 64,51% CDB pós-fixado - R$ 10 mil 3,75% a 4,34% 65,55% a 75,87%