Poupança muda tendência e fecha 2003 com ganho sobre inflação A Economática ? empresa que oferece serviços para análise de investimentos - analisou a rentabilidade anual da poupança desde 1990 e verificou que, nos quatro anos anteriores a 2003, esta forma de investimento apresentou uma rentabilidade inferior à inflação medida tanto pelo Índice Geral de Preços ? Disponibilidade Interna (IGP-DI) quanto pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M). Isso significa que o dinheiro do poupador nos anos de 1999 a 2002 não conseguiu manter seu poder aquisitivo. Em 2003, contudo, o poupador pode fechar o ano com boas noticias, pois a rentabilidade acumulada da poupança até o dia 30 de novembro apresenta um ganho real acima dos dois índices de inflação utilizados no estudo. Na comparação com o IGP-DI, a poupança acumula uma rentabilidade real ? ganho nominal descontada a inflação ? de 3,2%. Em relação ao IGP-M. o ganho é de 2,2%. O estudo da Economática informa ainda que a rentabilidade da poupança desde 1990 ficou acima da variação do IGP-DI em sete anos e nos outros sete apresentou resultado negativo nessa comparação. Em relação ao IGP-M, a poupança apresentou ganho superior à inflação em oito anos e perdas nos outros seis anos. Se analisada a rentabilidade acumulada desde o inicio de 1990 até 30 de novembro de 2003, a poupança apresenta um ganho de 31,2% acima do IGP-DI e de 28 % acima do IGP-M.