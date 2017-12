Poupança perde R$ 58,3 bilhões até novembro, maior valor em 20 anos

BRASÍLIA - A quantia de saques da poupança superou a de depósitos em R$ 1,302 bilhão em outubro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 4, pelo Banco Central. No ano até o mês de novembro, o total resgatado dessa aplicação foi de R$ 58,357 bilhões. Nos dois casos, tratam-se dos maiores volumes de retiradas dos últimos 20 anos para os períodos, desde quando a instituição começou a compilar as informações, em 1995.

Até então, o pior novembro para a caderneta havia sido em 1995. Na ocasião, o resultado ficou negativo em R$ 590,9 milhões. O resultado deste ano até agora também é significativo: pela primeira vez se vê um volume de resgates maior do que o de aplicações em todos os meses de um ano de janeiro a novembro.

Em janeiro passado, o resultado ficou negativo em R$ 5,5 bilhões e, em fevereiro, em R$ 6,3 bilhões. Em março, os resgates superaram os depósitos em R$ 11,4 bilhões e, em abril, em R$ 5,8 bilhões. Em maio, o saldo ficou no vermelho em R$ 3,2 bilhões e, em junho, em R$ 6,3 bilhões. Em julho, o volume de saques ficou R$ 2,454 bilhões maior do que as aplicações e, em agosto, R$ 7,501 bilhões. Em setembro, as retiradas foram de R$ 5,293 bilhões e, em outubro, os saques ficaram em R$ 3,3 bilhões. O resultado negativo de março foi o pior para qualquer mês da série histórica do BC iniciada em 1995.

Com o resultado de novembro, o saldo total da poupança ficou em R$ 647,623 bilhões, já incluindo os rendimentos do período, no valor de R$ 4,079 bilhões. Os depósitos na caderneta somaram R$ 165,582 bilhões no mês passado, enquanto as retiradas foram de R$ 166,885 bilhões.

A situação de novembro só não foi pior porque, no último dia útil do mês, a quantidade de aplicações foi R$ 4,563 bilhões maior do que o das retiradas. Até o dia 29, o saldo da caderneta estava no vermelho em R$ 5,8 bilhões. É comum ocorrer um aumento dos depósitos no último dia de cada mês por conta de aplicações programadas já por investidores com seus próprios bancos. Agora ainda mais por causa do adiantamento do pagamento do 13o salário a aposentados e pensionistas.

Remuneração. Essa fuga da poupança tem ocorrido, entre outros motivos, porque, com a recessão econômica, sobram menos recursos dos trabalhadores para investimentos. Além disso, com um cenário de juros e dólar altos, outros investimentos tornam-se mais atrativos. A remuneração da poupança é formada por uma taxa fixa de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) - esse cálculo vale para quando a taxa básica de juros (Selic) está acima de 8,5% ao ano e atualmente está em 14,25% ao ano.

Por conta dessa sangria na poupança vista desde o início do ano, o setor imobiliário passou a reclamar de falta de recursos para financiamentos de casas e apartamentos. Para minimizar esse quadro, o BC decidiu, em maio, liberar os bancos para usar R$ 22,5 bilhões dos depósitos da poupança que são obrigados a manter na instituição para desembolsos nas operações de financiamento habitacional e rural.