Poupança perdeu quase R$ 5 bilhões este ano As contas de caderneta de poupança registraram em março uma perda de R$ 2,325 bilhões enquanto os fundos de investimento registravam um ganho de R$ 7,853 bilhões até último dia 27. A tendência, observada desde o primeiro mês do ano, prova que o brasileiro está buscando maior rentabilidade. "O rendimento da poupança tem ficado baixo", disse uma fonte do Banco Central (BC). No primeiro trimestre do ano, a fuga de recursos das contas de poupança já está em R$ 4,947 bilhões. O saldo total das aplicações em poupança recuaram, de acordo com o BC, dos R$ 139,419 bilhões de fevereiro para R$ 138,215 bilhões ao final de março.