Poupança pode perder R$ 60 bilhões este ano As cadernetas de poupança vêm passando por uma de suas piores fases das últimas duas décadas. Em novembro, pelo 11.º mês consecutivo, os saques nas contas de poupança superaram os depósitos, desta vez em R$ 1,3 bilhão, recorde mensal de retiradas líquidas. A saída não foi maior porque, em 30 de novembro, houve depósitos de salários em maior volume com o pagamento da primeira parcela do 13.º salário, o que fez com que o total alcançasse R$ 165,5 bilhões. Mas grande parte do dinheiro foi sacado imediatamente, ficando as retiradas em R$ 166,8 bilhões.