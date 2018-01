Poupança registra perda líquida Pelo terceiro mês consecutivo, as cadernetas de poupança contabilizaram perdas líquidas de recursos. Ou seja, o total de saques superou o volume de depósitos. Segundo reportagem de Gustavo Freire, em abril, a perda foi de R$ 303,446 milhões. Resultado provocado por saques totais de R$ 33,956 bilhões, que tiveram seu impacto atenuado em função dos depósitos de R$ 32,885 bilhões e do crédito de rendimentos de R$ 767,739 milhões. Com este resultado, o saldo total das aplicações em poupança caiu de R$ 110, 679 bilhões para R$ 110,375 bilhões no mês de abril. No ano acumulado do ano, as cadernetas de poupança, registram uma perda líquida de recursos de aproximadamente R$ 356 milhões. As cadernetas de poupança têm oferecido baixa remuneração. Mesmo os investidores que têm perfil mais conservador, têm optado por investimentos mais rentáveis como os fundos de renda fixa prefixados e DI. Para se ter uma idéia, as cadernetas de poupança, com vencimento hoje, pagam uma taxa de 0,6792%. Os fundos de renda fixa registraram em abril uma valorização em torno de 1,20%.