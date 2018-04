Poupança superou as expectativas para 2001 A caderneta de poupança teve, em 2001, um desempenho surpreendente. Segundo dados captados pelo Banco Central até o dia 28 de dezembro último, a poupança acumulou durante todo o ano uma captação líquida positiva de R$ 7,7 bilhões, ante R$ 1,5 bilhão captados no ano 2000. Ambos os resultados consideram a diferença entre depósitos e retiradas, mais os rendimentos creditados no período. Em 2001, o saldo de todas as contas de poupança ultrapassou R$ 119,4 bilhões. Em dezembro de 2000, este saldo era de R$ 111,7 bilhões. O bom desempenho da poupança no ano passado pode ser verificado na performance mês a mês. Com exceção do mês de março, quando houve mais saques do que depósitos e os rendimentos creditados não foram suficientes para cobrir a diferença, nos demais 11 meses de 2001 o saldo líquido da caderneta foi positivo. Isso não aconteceu em 2000, quando houve resultados positivos em apenas quatro meses do ano. Se não fosse a captação de dezembro, que, graças ao 13.º salário, chegou a R$ 3 bilhões, a captação da caderneta de poupança teria sido negativa em 2000. Em 2001, o resultado de dezembro é bastante próximo ao de 2000, com a poupança obtendo uma captação líquida pouco acima de R$ 3 bilhões. O Banco Central chama a atenção para o fato de este número ainda não ser o do fechamento do mês. Mesmo com os bancos fechados no dia 31, podem ter ocorrido saques nos caixas eletrônicos, além de rendimentos só apropriados no último dia do mês.