Poupança tem ganho de R$ 783 milhões em novembro As contas de caderneta de poupança tiveram um ganho líquido de recursos em novembro de R$ 783 milhões, segundo informou esta quinta-feira o Banco Central. O valor é superior aos R$ 766 milhões de outubro e inferior ao R$ 1,345 bilhão de novembro do ano passado. Ao longo de novembro, as contas de poupança receberam depósitos de R$ 43,798 bilhões e os saques ficaram em R$ 44,025 bilhões. Os rendimentos creditados, entretanto, somaram o equivalente a R$ 1,011 bilhão e fizeram as contas de poupança fechar o mês com um ganho líquido de recursos. O saldo total das aplicações em poupança aumentou dos R$ 138,159 bilhões de outubro para R$ 138,943 bilhões ao final do mês passado.