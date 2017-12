Poupança tem menor saída líquida de recursos do ano As cadernetas de poupança perderam em agosto R$ 232,6 milhões em recursos, de acordo com balanço divulgado hoje pelo Banco Central. Apesar do resultado, a saída de recursos foi a menor do ano. O recorde de retirada de dinheiro das cadernetas foi em março, quando os poupadores tiraram R$ 1,4 bilhão das aplicações. Mo mês passado, as cadernetas receberam R$ 53,9 bilhões em depósitos, mas os saques atingiram R$ 54,2 bilhões. Para os que mantiveram os recursos, os rendimentos creditados somaram R$ 967,5 milhões, elevando para R$ 150,8 bilhões os recursos aplicados em cadernetas. Apesar da perda registrada em agosto, a captação líquida de recursos em 2004 é positiva em R$ 800 milhões.