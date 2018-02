Poupança tem perda de R$ 280,3 milhões em agosto As contas de caderneta de poupança tiveram em agosto uma perda líquida de recursos de R$ 280,348 milhões, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central (BC). O resultado negativo veio depois do ganho de R$ 1,536 bilhão registrado em julho. Apesar de negativo, a perda do mês passado ainda é menor que os R$ 1,249 bilhão de saída líquida verificada em agosto do ano passado. O total de depósitos em poupança ao longo do mês passado ficou em R$ 68,349 bilhões e os saques somaram um total de R$ 68,629 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança em agosto ficaram em R$ 1,122 bilhão. Com isso, o saldo total das aplicações em poupança aumentou dos R$ 169,373 bilhões de julho para R$ 170,215 bilhões.