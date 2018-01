Poupança tem perda líquida de R$ 1,015 bilhão em janeiro As contas de caderneta de poupança tiveram uma perda líquida de recursos de R$ 1,015 bilhão em janeiro. O valor é R$ 679,787 milhões maior que os R$ 335,981 milhões perdidos em dezembro de 2002. Durante janeiro último, os saques das contas de poupança foram de R$ 46,6 bilhões e os depósitos ficaram em R$ 45,584 bilhões. Os rendimentos creditados em cadernetas de poupança ao longo do mês passado chegaram a R$ 1,124 bilhão. O saldo das aplicações em poupança ao final de janeiro estava em R$ 139,750 bilhões, ante R$ 139,642 bilhões de dezembro do ano passado.