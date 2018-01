Poupanca tem perda líquida de recursos de R$ 435,9 milhões As contas de caderneta de poupança terminaram o mês de dezembro de 2002 com uma perda líquida de recursos de R$ 435,981 milhões, segundo informou o Banco Central (BC). O valor, entretanto, não leva em conta os rendimentos creditados nas contas de poupança, como era feito até novembro do ano passado. "Voltamos a adotar a nossa metodologia de cálculo da captação de antigamente", disse uma fonte do BC. Os rendimentos creditados em dezembro, segundo os dados do BC, somaram o equivalente a R$ 1,034 bilhão. Os saques ficaram em R$ 54,272 bilhões e os depósitos foram de R$ 53,836 bilhões. O saldo das aplicações terminou dezembro em R$ 139,642 bilhões.