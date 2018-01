Poupança teve perda líquida de R$ 1,087 bi em outubro As contas de caderneta de poupança tiveram uma perda líquida de recursos de R$ 1,087 bilhão em outubro. Os depósitos realizados ao longo do mês passado somaram o equivalente a R$ 46,932 bilhões, ante saques de R$ 48,020 bilhões. O saldo total das aplicações não teve uma redução na mesma proporção devido ao R$ 1,049 bilhão creditado sob a forma de rendimentos obtidos no período. A soma dos investimentos em poupança, com isso, sofreu uma queda de R$ 38,008 milhões, dos R$ 137,820 bilhões de setembro para R$ 137,782 bilhões, menor valor desde os R$ 137,258 bilhões de julho último.