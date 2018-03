Poupança teve perda líquida de R$ 1,607 bilhão em fevereiro As contas de caderneta de poupança tiveram uma perda líquida de recursos em fevereiro de R$ 1,607 bilhões. O valor divulgado hoje pelo Banco Central (BC) veio acima dos R$ 1,015 bilhão perdidos em janeiro último. Ao longo do mês passado, os depósitos em poupança somaram o equivalente a R$ 42,957 bilhões e os saques ficaram em R$ 44,565 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança durante fevereiro chegaram aos R$ 1,276 bilhão. O saldo das aplicações em poupança caiu no mesmo mês de R$ 139,750 bilhões para R$ 139,419 bilhões.