Poupança teve perda líquida de R$ 9,987 bi em 2003 As contas de caderneta de poupança tiveram uma perda líquida de recursos de R$ 9,987 bilhões de janeiro até o penúltimo dia de 2003. Responsável pela divulgação dos dados, o Banco Central (BC) vai esperar os números da movimentação ocorrida no dia 31 de dezembro antes de fazer uma avaliação sobre o resultado do ano passado. "Apesar de os bancos estarem fechados, pode ter ocorrido alguma movimentação no dia 31 por meio da Internet e dos terminais eletrônicos", disse uma fonte do BC consultada pela Agência Estado. As informações referentes ao último dia de 2003, entretanto, não devem gerar grandes modificações no valor das perdas divulgado hoje. Apesar do valor negativo acumulado no ano, os resultados das captações nos dois últimos meses de 2003 ficaram positivos. O valor líquido de captações em novembro foi de R$ 983,482 milhões e os dados de dezembro já indicavam um ganho preliminar de R$ 2,811 bilhões até o dia 30. "Esse é um movimento sazonal que tende a ocorrer no último mês do ano e que acaba por se reverter em fevereiro, quando os recursos são sacados para o pagamento de dívidas contraídas no período de final de ano", disse a mesma fonte. As notícias de que a remuneração das aplicações em poupança está acima de alguns índices de preços também podem ter influenciado no aumento das captações. "Os investidores são influenciados pelo noticiário", disse. Saldo da cadernetas O saldo total das aplicações, em contrapartida, experimentou um crescimento de R$ 3,847 bilhões de janeiro até o penúltimo dia do ano passado. O valor global dos recursos investidos em contas de poupança, com isso, subiu dos R$ 139,642 bilhões de 2002 para R$ 143,489 bilhões no período de janeiro a 30 de dezembro de 2003. O aumento foi impulsionado por um crédito de R$ 13,833 bilhões feito na contas de poupança a título de rendimento acumulado ao longo do ano passado. O valor compensou os R$ 9,987 bilhões perdidos liquidamente entre janeiro e 30 de dezembro do ano passado.