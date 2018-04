Poupanças têm ganho líquido de recursos de R$ 4,945 bi As contas de caderneta de poupança tiveram um ganho líquido de recursos em julho de R$ 4,945 bilhões, segundo informou o Banco Central (BC). O valor é menor que o recorde de R$ 6,092 bilhões de junho e foi alcançado, em parte, com um total de depósitos de R$ 47,093 bilhões. Os rendimentos creditados também ajudaram com mais R$ 824,873 milhões e os saques, em contrapartida, foram responsáveis por uma perda de R$ 42,972 bilhões ao longo do mês passado. O saldo das aplicações em poupança terminou julho em R$ 130,629 bilhões, contra os R$ 125,683 bilhões do final de junho.