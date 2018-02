Poupanças têm perda líquida de R$ 16 milhões As cadernetas de poupança fecharam o primeiro mês do ano com uma perda líquida de recursos de R$ 16,476 milhões, segundo informações do Banco Central. Em janeiro de 2001, as contas de poupança tinham apresentado um ganho líquido de recursos de R$ 282,170 milhões, enquanto que em dezembro último o ganho da poupança foi de R$ 2,341 bilhões. Em janeiro deste ano, os depósitos em poupança somaram o equivalente a R$ 41,333 bilhões, contra um total de saques de R$ 42,138 bilhões. Os rendimentos creditados em poupança ao longo do mês passado foram de R$ 788,607 milhões. O saldo das aplicações em poupança terminou o mês passado em R$ 118,684 bilhões. Em dezembro do ano passado, o saldo estava em R$ 118,7 bilhões, enquanto que em janeiro de 2001 o saldo das aplicações somava R$ 112,025 bilhões.