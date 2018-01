Poyry obtém contrato para usina de celulose no Brasil O grupo de consultoria e engenharia finlandês Poyry informou que assinou um acordo com a brasileira Chamflora para serviços técnicos e de desenvolvimento para uma fábrica de celulose kraft no Mato Grosso do Sul. A Chamflora é uma subsidiária da International Paper (IP) e o controle da fábrica de celulose kraft será transferido para a Votorantim Celulose e Papel (VCP) no começo do ano que vem. A Poyry afirmou que participou do desenvolvimento do projeto durante as fases de concepção e viabilidade, assim como da engenharia básica da fábrica. A empresa também irá fornecer administração geral para o projeto, assim como engenharia, mediação, e serviços de administração de construção. Dependendo dos serviços a serem oferecidos, o valor do acordo é estimado em pelo menos 50 milhões de dólares, afirmou a Poyry em um comunicado.