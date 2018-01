PPPs: governo vai anunciar em breve garantias a empresas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assegurou ontem que vai anunciar nos próximos dias a regulamentação do fundo das Parceiras Público-Privadas (PPPs). Esse fundo é que vai garantir a rentabilidade das empresas privadas que participem das PPPs . A promessa foi feita em encontro com diretores da Associação Brasileira de Infra-Estrutura e Indústrias de Base (Abdib). Lula não teria dado detalhes da composição do fundo. "A regulamentação do fundo vai permitir que os agentes privados recebam nas situações em que o poder público não fizer os pagamentos devidos", disse em entrevista o presidente da Abdib, Paulo Godoy. Durante o encontro, os empresários também apresentaram uma radiografia do setor de infra-estrutura e pediram mais investimentos e financiamentos.