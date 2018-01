Pragas afetam safra da soja no Vale do Paranapanema O grupo que realiza a viagem "De olho na safra 2002/2003" visitou ontem as regiões do Vale do Paranapanema e o norte e oeste do Paraná. No área paulista do Paranapanema, no sudoeste do Estado, a safra de soja teve um início difícil, com as lavouras sofrendo um forte ataque de pragas. Os técnicos da Agroconsult avaliam que a região poderá registras quedas de produtividade. No Paraná, a maioria das lavouras de soja e milho se desenvolvem muito bem. O projeto é uma iniciativa da Agroconsult em parceria com a Agência Estado e tem apoio da Bunge Fertilizantes. Leia mais no site www.agrocast.com.br