Praticantes de esportes radicais ganham seguro Os praticantes de esportes radicais já podem contratar um seguro de vida. É o seguro de riscos agravados lançado há um mês e meio pela Soma Seguradora. O seguro inclui ainda outros segmentos: profissões de maior risco e cobertura para quaisquer doenças, exceto câncer e Aids. A indenização mínima é de R$ 100 mil por morte natural e invalidez. E o dobro do valor quando se tratar de morte acidental. De acordo com o vice-presidente da empresa, Antonio Paulo Meyer, o produto entra em um mercado ainda não explorado. Ele afirma que a maior parte dos segurados é composta de esportistas. "Ao todo, no País, são 500 mil praticantes de esportes radicais. Eles têm entre 20 e 45 anos e 70% são casados. Preocupados com a família, contratam o seguro. Tivemos um retorno maior dos esportistas." O seguro é individual e o valor do prêmio, definido com base em um questionário. Meyer explica que o cálculo do seguro leva em conta o grau de exposição ao risco de morte e invalidez. "O cálculo é feito da seguinte forma: quanto maior o risco, maior o prêmio. São pessoas que não seriam aceitas em qualquer outro seguro por causa do enorme risco que envolve a profissão, a prática esportiva ou a doença." Segundo ele, o segredo está na cobrança de um adicional em virtude do agravamento do risco. Segundo ele, não há carência. A idade máxima é de 65 anos. O valor da indenização varia de R$ 100 mil a R$ 600 mil. A contratação do seguro por morte é obrigatória, ficando a cargo do segurado escolher as outras modalidades. Custo aumenta na proporção do risco Os custos do seguro de risco agravado variam na mesma proporção do risco e levam em conta a modalidade escolhida. No caso de doença, uma mulher de 40 anos com hipertensão controlada por remédios, que pese 100 kg e tenha 1m65 de altura, paga mensalmente R$ 143. Sem o risco agravado, esse valor cairia para R$ 64. Ou seja, o risco aumenta o valor do prêmio, neste exemplo, em 123,44%. Já na simulação de quem pratica esportes radicais, a diferença é menor: um aumento de 59,46% em virtude do risco agravado. Por exemplo, um surfista amador de 36 anos, sem problema de saúde, que pese 69 kg e tenha 1m80 de altura, paga R$ 59 mensais ao invés de R$ 37. Um agravamento ainda maior do risco, explica Meyer, diz respeito a pessoas cujo exercício da profissão envolve a prática de esportes radicais. Por exemplo, um seguro voltado para um instrutor de para-glider de 45 anos, sem problemas de saúde, que pese 68 kg e tenha 1m82 de altura. Por causa do risco agravado, o valor pago mensalmente sobe de R$ 76 mensais para R$ 285, uma diferença de 275%. Leia mais sobre o setor na Cartilha de Seguros no link abaixo.