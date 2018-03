Pratini de Moraes integrará conselho do ABN Amro O ex-ministro da Agricultura, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, passará a integrar a partir do dia 29 de abril o conselho supervisor do banco holandês ABN Amro, informou hoje o jornal Financial Times. Ele já ocupou a presidência das operações do banco no Brasil e foi ministro da agricultura durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ao justificar a escolha de Pratini de Moraes, o ABN Amro citou a importância de seu "profundo conhecimento do ambiente político e da economia brasileira e a sua experiência no campo do comércio internacional". O banco holandês anunciou uma série de medidas para fortalecer o seu conselho supervisor, que é formado por doze pessoas, após a demissão de Cees van der Hoeven, ex-diretor executivo da Ahold, rede de supermercados holandesa envolvida num escândalo contábil.