Pratini repudia proposta de ong para produtores de soja O ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, repudiou veementemente a ação da organização não governamental americana-canadense Focus on Sabatical, que está tentando convencer os produtores brasileiros de soja a deixarem de produzir em troca de uma indenização. "Eu considero esta proposta inadequada, inaceitável e irresponsável. Esta organização deve propor aos países ricos, como os Estados Unidos e o Canadá, que deixem de conceder subsídios que depreciam os preços no mercado internacional", salientou. As declarações do ministro foram feitas durante reunião-almoço na Confederação Nacional da Agricultura, após a apresentação do Plano Agrícola e Pecuário da entidade para a safra 2002/03. Esta é a segunda vez que o ministro manifesta sua contrariedade com a proposta da ONG estrangeira, que esteve no Brasil em novembro do ano passado. "Nós não podemos aceitar essa tentativa de interferência externa nos nossos interesses e na nossa política agrícola", afirmou. Segundo a proposta da Focus on Sabatical, apresentada na CNA, o produtor de soja que desistisse de plantar receberia o equivalente a US$ 165,00 por hectare (cerca de R$ 380,00). A proposta, segundo os dirigentes da ONG também estaria sendo feita a produtores de outros países, com o objetivo de reduzir em 19,3 milhões de toneladas a oferta mundial de soja (estimada em 182 milhões de toneladas). Para o Brasil, a redução implicaria em deixar de produzir 15 milhões de toneladas em uma colheita de 41 milhões de toneladas. O ministro se mostrou indignado com a pretensão dos empresários americanos e canadenses, que nem tem representatividade no setor em seus respectivos países. "O Brasil tem muita terra disponível, tem muito agricultor precisando de terra para plantar, tem muita gente precisando comer e o nosso país não é o tipo de país em que essa política seja aceitável", assegurou.