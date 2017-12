Prazo de adaptação de fundos vai até 30/09 O prazo-limite para os administradores de fundo se adaptarem ao Código de Auto-Regulamentação da indústria elaborado pela Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid) e ganhar o direito de utilizar o selo de qualidade da instituição em seus produtos, que terminava hoje, foi prorrogado até 30 de setembro. O adiamento ocorreu em atendimento à solicitação das instituições, que alegaram falta de tempo para a conclusão das mudanças por causa da criação dos fundos de ações da Petrobras com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Segundo Alexandre Zakia Albert, presidente da Comissão de Auto-Regulamentação, a análise de documentos de comercialização de cotas de todos os fundos existentes deverá terminar até o fim do ano. Depois, os prospectos e formulários de adesão não poderão mais conter erros. Zakia reconhece que a análise é um fato inédito no setor e implica certo grau de tolerância. Ele acrescenta que o selo de garantia já pode ser utilizado pelas instituições filiadas à Anbid, porque as falhas constatadas não comprometem as aplicações.