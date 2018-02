Prazo de adesão à repatriação pode ser estendido para 16 de dezembro

BRASÍLIA - O relator na Câmara do projeto que prevê mudanças no programa de repatriação de recursos enviados ilegalmente ao exterior, deputado Alexandre Baldy (PTN-GO), vai propor que o prazo de adesão seja estendido de 31 de outubro, como estabelece a legislação, para 16 de dezembro – e não mais para o último dia do ano, como pensado inicialmente. A mudança atende demanda dos governadores, que querem receber os recursos arrecadados com a repatriação ainda este ano.

Até quinta-feira, 22, cerca de 75 contribuintes concluíram o processo de repatriação de recursos por meio do programa que, em troca do pagamento de 30% de Imposto de Renda (IR) e de multa, prevê anistia tributária e penal. Segundo fontes do sistema financeiro, o montante arrecadado com essas repatriações foi de aproximadamente US$ 300 milhões, algo em torno de R$ 1,1 bilhão.

Alexandre Baldy justifica que se o prazo fosse estendido até 31 de dezembro, os governadores, que terão direito a parte dos recursos arrecadados, só receberiam o dinheiro em 2016, o que não teria efeito sobre as contas estaduais deste ano. “Se for mesmo aprovada a mudança da data de adesão, será para 16 de dezembro”, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No relatório de receitas e despesas de 2016, o governo informou que já conta com a arrecadação de R$ 6,2 bilhões com repatriação, o que significa que este montante já está garantido. Desse total, R$ 697 milhões devem ir para os governadores, por meio do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Com a grave situação fiscal, os Estados contam com os recursos.

Data. A data de adesão do programa deve ser alterada dentro de um pacote de mudanças que está sendo elaborado por deputados e senadores da base aliada do governo no Congresso. O argumento usado para promover as alterações é de que a lei aprovada no fim do ano passado não dá segurança jurídica aos contribuintes, o que reflete na arrecadação abaixo do esperado.

A alteração considerada mais polêmica será o fim da proibição para que políticos, autoridades públicas e seus parentes possam aderir ao programa. Na Câmara, o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, tem articulado o fim da trava. A proibição foi incluída na reta final da votação do projeto da repatriação, no fim do ano passado, para impedir que parlamentares e políticos envolvidos na Operação Lava Jato fossem beneficiados.

Caso a Câmara não aprove o fim da proibição, parlamentares apostam que o Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir a questão. O Solidariedade, partido presidido por Paulinho, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) na Corte, no início de setembro, questionando a proibição. O argumento é de que a Constituição estabelece que todos os brasileiros são iguais perante a lei.

Tributos. Outra mudança que está sendo articulada é na data de alcance do programa. O relator do projeto na Câmara, deputado Alexandre Baldy, vai propor que seja tributado com Imposto de Renda e multa apenas o saldo em 31 de dezembro de 2014, e não sobre tudo o que foi enviado ilegalmente ao exterior ao longo do tempo, como diz a lei. Assim, os contribuintes pagarão menos impostos. Baldy argumenta que os contribuintes têm resistência em pagar imposto sobre dinheiro já gasto.

A articulação para as mudanças na repatriação contam com aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do núcleo político do governo Temer. A equipe econômica, porém, é contra qualquer alteração, com o argumento de que as alterações ameaçam o programa. Na próxima semana, líderes vão debater as sugestões de mudança com Maia, para que possam votá-las em plenário na primeira semana de outubro, após o primeiro turno das eleições municipais. / COLABOROU ALINE BRONZATI