Prazo de adesão ao Simples termina no dia 31 O prazo de adesão das micro e pequena empresas que optaram pelo regime simplificado de arrecadação, o Simples Nacional, e querem regularizar suas pendências termina na próxima quinta-feira (dia 31), segundo a Receita Federal do Brasil. Já as novas empresas em início de atividade podem aderir ao programa ao longo do ano. Segundo a Receita, até ontem foram recebidos 178,2 mil pedidos de adesão. Desse total, 84,4 mil apresentaram alguma pendência junto à Receita Federal do Brasil, aos Estados e/ou municípios. Do restante, 68,9 mil solicitações foram deferidas imediatamente e outras 11,2 mil foram indeferidas por problemas cadastrais. Com relação às empresas em início de atividade, as solicitações somam 13,5 mil nos primeiros 24 dias do ano. As empresas optantes prestam todas as informações por meio do portal do Simples Nacional, disponível na página da Receita(www.receita.fazenda.gov.br).