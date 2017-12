Prazo de entrega da Rais termina hoje Termina hoje o prazo para as empresas encaminharem ao Ministério do Trabalho e Emprego a declaração da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), ano-base 2005. Até ontem (16) de manhã, segundo informações do ministério, 3,54 milhões de declarações já haviam sido entregues. Quem deixar de enviar o documento dentro do prazo está sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 425,64, acrescida de R$ 53,20 por bimestre de atraso. No ano passado, o sistema do ministério acusou o recebimento de 6,2 milhões de declarações. A Rais é um censo anual do mercado formal de trabalho. É a partir dos dados e informações fornecidos pelos empregadores que o ministério identifica os trabalhadores que têm direito ao recebimento do abono do PIS/Pasep.